وقف إعلان الأردنية ميس حمدان

2020/04/28 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، عن مفاجأة بشأن قرار وقف إعلانها للملابس الداخلية، والذي أذيع مع أول أيام شهر رمضان.وقالت إنها طلبت من شركة “قوطونيل” المنتجة للإعلان وقف عرضه، على الرغم من أنها لم تظهر فيه وهي تمسك ببوكسر في أي من مشاهده، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.وأضافت أنها حذفت الإعلان من كافة […]

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