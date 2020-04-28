2020/04/28 | 02:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتمام طباعة البطاقة التموينية الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 02:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتمام طباعة البطاقة التموينية الجديدة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتمام طباعة البطاقة التموينية الجديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).