رونالدينيو يحكي تجربته “القاسية” في السجن

2020/04/28 | 02:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم كرة القدم البرازيلي السابق، رونالدينيو، إن سجنه ثم وضعه في الإقامة الجبرية في الباراغواي لاستخدامه جواز سفر مزوّر كان “ضربة قاسية جدا” له.وصرح المهاجم السابق في مقابلة مع صحيفة “إيه بي سي” الباراغواينية، بأن ما عاناه كان “ضربة قاسية للغاية، لم أتصور أبدا أنني سأجد نفسي في مثل هذا الوضع”.وأضاف رونالدينيو […]

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