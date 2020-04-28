تطورات الجائحة في العراق.. وقرارات اللجنة العليا حول حظر التجوال

2020/04/28 | 02:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجلت البلاد ارتفاعًا جديدًا في حصيلة المصابين بفيروس كورونا، فيما أوصت اللجنة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتشديد الأجراءات لمواجهة الجائحة، محذرة من تجاهل الإرشادات الصحية.

سجلت البلاد27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين 27 نيسان/أبريل، ارتفاع مجموع الإصابات في البلاد إلى 1847 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس ووهان، إثر إجراء فحوصات جديدة شملت 2311 عينة.

توزعت الحالات بواقع: 7 حالات في بغداد، ومثلها في المثنى وأربيل، و3 في السليمانية، فضلاً عن حالة واحدة في كل من النجف والبصرة، كما سجلت النجف حالة وفاة واحدة.

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على وقع ذلك، عقدت اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، ومن بينها تقييم إجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، ورحلات العراقيين الوافدين، والمتطلبات والتسهيلات العاجلة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا".

وأشار عبدالمهدي، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى أن "التقييم الأولي لتخفيف إجراءات حظر التجوال يدعونا إلى تشديد الإجراءات وضمان الالتزام التام بالوقاية الصحية والإرشادات والتباعد الصحي ولبس الكمامات لمنع تفشي الوباء وغير ذلك من الإرشادات".

وأكد عبد المهدي، أن "القرارات الصحية يكون الرأي فيها لجهة الإختصاص وهي وزارة الصحة ومايصدر عنها من توصيات".

واستمعت اللجنة العليا، إلى تقرير تفصيلي قدمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الواقع الصحي والإجراءات الوقائية والفحوصات وأعداد حالات الإصابات والوفيات والتعافي، وما تضمنه كتاب وزارة الصحة الموجّه للجنة العليا من توصيات تتعلق بالحظر الجزئي وموضوع العراقيين العالقين في الخارج.

وناقشت اللجنة الحظر الجزئي للتجوال الذي بدأ العمل به الأسبوع الماضي، حيث أشار البيان الحكومي، إلى أن اللجنة لاحظت عدم التزام العديد من المواطنين بالإرشادات الصحية وحصول حالات تجمع وتزاحم في الأسواق ومركبات النقل وعدم لبس الكمامات في الأماكن العامة مما يعرض المواطنين لخطر الإصابة.

حذرت اللجنة العليا من استمرار عدم الالتزام بتعليمات الوقاية ووجهت بتشديد الإجراءات ضد المخالفين

وحذرت اللجنة العليا للحصة والسلامة الوطنية، من "استمرار حالات عدم الالتزام والتزاحم والتلامس وتجاهل الإرشادات الصحية"، ووجهت بإصدار تعليمات مشددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على الصحة العامة، والتي ستصدر عن اللجنة العليا لاحقًا.

وأشار البيان، إلى أن "اللجنة نظرت في طلب السماح بمغادرة العراقيين المقيمين في دول العالم الأخرى والعودة إلى عوائلهم وأخذ تعهدات منهم بعدم العودة خلال فترة انتشار الجائحة".

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