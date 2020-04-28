إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر

2020/04/28 | 02:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء.

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