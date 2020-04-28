التحالف الدولي يسخر من وكالة “سانا”

2020/04/28 | 03:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر التحالف الدولي ضد #داعش من وكالة الأنباء الحكومية السورية “سانا” بعد أن أوردت خبراً عن اختفاء جنديين أمريكيين في #دير_الزور، واصفاً المنبر الإعلامي بأنه أكبر مرشحي جوائز «الأخبار المزيفة».وذكرت وكالة #سانا أمس الاثنين…

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