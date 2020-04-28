السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر بسبب الظروف الأمنية والصحية “الخطيرة”

2020/04/28 | 06:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر “نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة” التي تعيشها بلاده، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية ليل الإثنين-الثلاثاء.وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر في أعقاب اعتداءين نفّذهما متطرفون في التاسع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية […]

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