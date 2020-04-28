سائق سيارة يدهس شرطيَّين في باريس في هجوم متعمّد

2020/04/28 | 06:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كولومب (فرنسا)-(أ ف ب) – أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ اثنين من درّاجيها أصيبا بجروح خطرة الإثنين بعدما صدمتهما سيارة في إحدى ضواحي باريس في هجوم متعمّد قال منفّذه إثر اعتقاله، وفقاً لمصدر أمني، إنّ الدافع وراءه هو “الانتقام للوضع في فلسطين”.وقالت النيابة العامة في نانتير إنّ المحقّقين عثروا داخل السيارة التي صدمت الدرّاجين على […]

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