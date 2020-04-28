الولائي يستنكر اقالة رئيس الوزراء العراقي دون الرئاسات الاخرى

2020/04/28 | 07:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الامين العام لكتائب "سيد الشهداء" ابو الاء الولائي، إن اقالة رئيس الوزراء من مكون معين فيما تستمر باقي الرئاسات فهذا امر مريب، مشيرا الى ان اغرا...

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