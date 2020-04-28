بغداد تعيد نحو 13 ألف مواطن من 17 دولة الى العراق

2020/04/28 | 07:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت بغداد من إعادة قرابة 13 ألف عراقي كانوا عالقين في 17 دولة ضمن 66 رحلة استثنائيّة. ...

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