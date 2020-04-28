2020/04/28 | 07:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة عراقية مشتركة 3 أوكار للارهابيين و3 أنفاق وزورق ومعمل تفخيخ، فضلا عن عبوات ناسفة بعملية امنية في صلاح الدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية عراقية مشتركة تباغت الارهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية عراقية مشتركة تباغت الارهابيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).