خريجو ذي قار يتابعون مع مجلس الوزراء اهم مطالبهم ويدعون الى تظاهرة حاشدة

2020/04/28 | 09:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش خريجو محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، في أتصال هاتفي مباشر مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أهم المستجدات في ملف المحاضرين وخريجي المعاهد التقنية.

واصدرت روابط محاضري تربية وخريجي المعاهد التقنية وخريجي ذي قار المعتصمين بيان تلقته "الغد برس"، ذكر انه "في أتصال هاتفي مباشر مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة مطالب ملف المحاضرين وخريجي المعاهد التقنية، تم مناقشة أهم المستجدات ومتابعة الطلبات التي قدمت سابقا الى الأمانة من قبل المحافظة".

وبينت ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء غير مسؤولة عن ملف المحاضرين في الوقت الحالي والأمر موكول الى وزارتي التربية والمالية"، مبيناً ان "خريجين المعاهد التقنية وغيرها من الاختصاصات تتبع الدوائر المعنية بها وهم شريحه مظلومة".

واشارت الى "ذا أستمر الحال على أسعار النفط الحالية فإن الحكومة غير قادرة على التعاقد مع العدد الكلي للمحاضرين ولا تستطيع توفير رواتب العقود والأجور في الوقت الحالي بما فيها أجور عقود الكهرباء".

واكد محاضري تربية وخريجي المعاهد التقنية و خريجي ذي قار المعتصمين ان "أي تعاقد بدون تخصيص مالي ضمن الموازنة باطل وكل التعاقدات الحالية يجب أن يكون لها تخصيص مالي أولاً"، موكدين ان "العراق سيتأثر بالأزمة الحالية أسوة بالدول الأخرى والتي تفوقنا بكثير".

واضافوا انه "وبعد هذه المستجدات قررت روابط خريجي ذي قار المعتصمين، القيام بمظاهرة المحاضرين في يوم ٤/٥/٢٠٢٠ المصادف الاثنين من الاسبوع المقبل، والقيام بمظاهرة خريجي المعاهد التقنية في يوم ٥/٥/٢٠٢٠ المصادف الثلاثاء المقبل"، داعيا الى التحشيد لهاتين المظاهرتين.

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