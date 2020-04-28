ترامب يصب غضبه على الصين: كان بوسعها منع انتشار كورونا

2020/04/28 | 09:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين كان بوسعها وقف فيروس كورونا قبل أن يجتاح الكوكب، مضيفا أن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نجري تحقيقات جادة للغاية...لسنا راضين عن الصين".وأردف قائلا: "نعتقد أنه كان بالإمكان وقفه من المنبع، كان بالإمكان وقفه بسرعة وما كان لينتشر في كل أنحاء العالم".

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