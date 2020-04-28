تراجع جديد يضرب أسعار النفط وخام برنت يسجل 19 دولاراً للبرميل

2020/04/28 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14% في الأسواق الآسيوية صباح الثلاثاء ليهبط إلى ما دون 11 دولاراً للبرميل بعد أن بدأ صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.





وخام غرب تكساس الوسيط الذي يطلق عليه أيضاً اسم "النفط الخفيف الحلو" ويعتبر مرجعياً في تسعير الخامات الأميركية، هوى بنسبة 14,8% في التداولات الإلكترونية، ليبلغ 10,88 دولاراً للبرميل، وذلك في خضمّ مخاوف المستثمرين المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.

أما مزيج برنت الذي يعتبر مرجعياً في تسعير الخامات العالمية فخسر من جهته 4,4% من قيمته متراجعاً إلى 19,10 دولاراً للبرميل.

وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلّص من الخام.

لكنّ السبب الرئيسي في الانخفاض الذي حصل الثلاثاء هو إعلان "صندوق نفط الولايات المتحدة" بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو من خام غرب تكساس الوسيط.

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاثنين (27 نيسان 2020)، بصدور قرار حكومي عاجل بمنع دخول المحاصيل الزراعية المستوردة الى اسواق المحافظة.

وقال مدير ناحية بني سعد(20 كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان &

بغداد اليوم- متابعة

سجل سعر برميل النفط الأمريكي، الاثنين (27 نيسان 2020)، انخفاضاً بنسبة 9% في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، رغم استعداد المنتجين على خفض الإنتاج دعماً للسوق.

بغداد اليوم- متابعة

رأى موقع Iraq Oil Report المتخصص بمتابعة أخبار النفط العراقي، السبت، أن العراق سيواجه تعقيدات فنية ومالية كبيرة حينما يبدأ بخفض إنتاج النفط دعما لاتفاق أوبك سحب ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا من السوق لمواجهة انخفاض أسعار الن

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