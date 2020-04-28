الخارجية الأمريكية: من مصلحة الأمن القومي تجديد استثناء العراق من استيراد الغاز الإيراني

2020/04/28 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن وزيرها مايكل بومبيو منح العراق إعفاءً لمدة 30 يومًا للسماح له بتسديد واردته من الطاقة الكهربائية من إيران، متطلعا لتعزيز التعاون مع بغداد لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية.

وكشف المتحدث أن "الإعفاء يؤكد أن العراق قادر على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير، بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

وأشار إلى أن "الوزير مدد بشكل موجز هذا الإعفاء، لإتاحة الوقت "أمام تشكيل حكومة عراقية ذات مصداقية".

وقال إنه "بمجرد تشكيل تلك الحكومة، فإن وزير الخارجية سيعيد تقييم ما إذا كان سيجدد الإعفاء ومدته، ويتطلع إلى استئناف تعاوننا مع حكومة العراق لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية غير الجديرة بالثقة".

وشدد المتحدث على أن "الإعفاء الممنوح من الوزير ينطبق على الكهرباء، أما في ما يتعلق بمدفوعات واردات الغاز الطبيعي من إيران فالأمر يعود لوزارة الخزانة".

وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن "الوزير بومبيو حدد أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي تجديد الإعفاء، وأن أي قرار بإلغائه أو تجديده في المستقبل سيكون بناء على تقدير وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة".

بغداد اليوم - بغداد

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وقال العبودي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه الدك

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