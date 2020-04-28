2020/04/28 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف مصدر مقرب من المستشار الرياضي لرئيس الوزراء أياد بنيان ورئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، أ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بهذه الفقرات.. قانون الاندية سيعرض للتصويت في البرلمان قريباً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بهذه الفقرات.. قانون الاندية سيعرض للتصويت في البرلمان قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).