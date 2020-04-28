2020/04/28 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر في تيار الحكمة العراقي ان الكتلة الكردستانية والقوى السنية قرروا تخويل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إختيار كابينته بخصوص استحقا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرد والسنة يخولون الكاظمي اختيار كابينته دون مرشحيهم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرد والسنة يخولون الكاظمي اختيار كابينته دون مرشحيهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).