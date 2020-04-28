بخمس كلمات.. الصحة العالمية تكشف انطباعها عن كوردستان

2020/04/28 | 09:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المبعوث الصحي التدابير الوقائية في إقليم كوردستان بانها "نادرة ومبعث فخر" - صورة ارشيفية

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