الطقس.. ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وتأثر عدد من المناطق بحالة جوية ضعيفة

2020/04/28 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، تكاثر السحب في سماء البلاد، وتأثر عدد من المناطق بحالة جوية ضعيفة. وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “نهار اليوم ومسائه قد يشهدا تكاثر السحب تدريجيا، لتتاثر مناطق غرب ووسط وجنوب البلاد بحالة جوية ضعيفة نسبيا، وقد تشهد مناطق بادية الجنوب هطولا للامطار الليلة المقبلة”. […]

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