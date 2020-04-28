محلل سياسي: الوضع الراهن سيؤدي الى خروج الموظفين بتظاهرات مليونية تطيح بالحكومة

2020/04/28 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رأى المحلل السياسي علي الوائلي، اليوم الثلاثاء، ان حكومة المكلف مصطفى الكاظمي لن تدوم طويلا وقد تسقط على يد موظفي الدولة جراء الازمة المالية التي تعيشها البلاد، لافتا الى ان عدم وجود معالجات للوضع الراهن سيؤدي الى خروج الموظفين بتظاهرات مليونية تطيح بالحكومة.وقال الوائلي، ان “اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين او تقليص […]

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