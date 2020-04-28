أبل تؤجل انتاج أيفون 12

2020/04/28 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أبل قررت تأجيل بدء الإنتاج التجاري الكبير لهاتف أيفون 12 لمدة شهر كامل، مما يعني توفر كميات محدودة من الهاتف عند إطلاقه في أواخر سبتمبر، حيث يأتى هذا التأجيل نتيجة لانتشار فيروس كورونا وتوقف المصانع وخطوط التجميع وشركات توريد المكونات.وبحسب التقرير، فمن المنتظر أن […]

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