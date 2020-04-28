هل تهرب إيران إلى الأمام؟

2020/04/28 | 09:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي تواجه إيران صعوبات كبيرة في الحفاظ على نفوذها في العراق الذي يشهد تراجعا وفي أكثر من مجال تمثل في عجزها عن فرض شخصية تمثلها في رئاسة الحكومة بل قبولها بشخصية ليست قريبة منها بعد التهديد بوصول عدنان الزرفي رجل أميركا والعدو اللدود لأذرع إيران المسلحة وكذلك تصاعد النقمة الشعبية على النفوذ ...

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