القوى الشيعية الكاظمي خالف الاتفاق وقدم وزراء دون المستوى المطلوب وعليهم مؤشرات قانونية

2020/04/28 | 09:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد بتبديل قائمة المرشحين هذا الأسبوع بغداد- وعد الشمري:أكدت القوى الشيعية، أمس الاثنين، أن قائمة مرشحي الوزارات ينبغي استبدالها بالكامل، محذرة رئيس الحكومة المكلّف مصطفى الكاظمي من محاباة القوى السنيّة والكردية، ودعته إلى الاستعانة بفريق من الخبراء يساعده في مهمته.وقال النائب المستقل في تحالف البناء عامر الفايز، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “تحركات رئيس ...

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