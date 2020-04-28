فشل الكاظمي في نيل الثقة يلزم رئيس الجمهورية بحل البرلمان

2020/04/28 | 09:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير القانوني علي التميمي: بغداد ـ الصباح الجديد:اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في نيل الثقة النيابية يجبر رئيس الجمهورية برهم صالح على تسنم رئاسة الحكومة ومن ثم حل مجلس النواب.وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان “المادة 76 من الدستور اتاحت لرئيس الجمهورية تكليف مرشح ...

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