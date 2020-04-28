البنك الدولي يخصص 196 مليون دولار لمساعدة دول فقيرة ضد كورونا

2020/04/28 | 09:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك الدولي أنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم لـ64 دولة بين الأكثر فقرا في العالم، لمساعدتها في التصدي لجائحة كورونا.وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ لمكافحة لأوبئة الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا والذي قتل ما لا يقل عن 11300 شخص، لتمويل الدول […]

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