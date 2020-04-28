دلال عبد العزيز: سعيدة بـ “فلانتينو” مع عادل إمام بعد غياب 24 سنة

2020/04/28 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحفل مشوار النجمة دلال عبد العزيز بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الهامة.فهي ليست الممثلة التي تتعامل مع أدوارها أو الشخصيات التي تجسدها “بالشوكة والسكينة” بل تعيش الشخصية لدرجة تجعل المشاهد ينسى أنها دلال الفنانة، بل الشخصية التي تجسدها أياً كانت.بدأت مسيرتها الفنية في التوهج خلال فترة الثمانينيات، وهو العصر الذهبي للسينما، حرصت خلال

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