يونس محمود يوجه رسالة الى نور صبري

2020/04/28 | 09:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النجم الدولي السابق الملقب بـ(السفاح) يونس محمود، رسالة الى زميله نور صبري، بعدما اعلن الأخير اعتزاله اللعب نهائياً.وأعلن صبري اعتزاله لعب كرة القدم، نهائياً بعد مسيرة طويلة مع الساحرة المستديرة استمرت لـ20 عاماً.وقال محمود عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، “نعم كنت زميلي في الملعب لسنوات طويلة، فزنا معا في العديد من المباريات،

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