شركة “أبل” تقرر تأجيل انتاج أيفون 12

2020/04/28 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أبل قررت تأجيل بدء الإنتاج التجاري الكبير لهاتف أيفون 12 لمدة شهر كامل، مما يعني توفر كميات محدودة من الهاتف عند إطلاقه في أواخر سبتمبر، حيث يأتى هذا التأجيل نتيجة لانتشار فيروس كورونا وتوقف المصانع وخطوط التجميع وشركات توريد المكونات.وبحسب التقرير، فمن المنتظر أن تكشف أبل هذا […]

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