يويفا يمنح الدوري الإنجليزي شهراً لوضع خطة استئناف الموسم

2020/04/28 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدوري الإنجليزي الممتاز، وباقي الدوريات، مهلة لمدة شهر تقريبًا لوضع خطط كيفية استئناف الموسم الحالي وإنهائه، في ظل تفشي فيروس كورونا.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح الدوري الإنجليزي الممتاز مهلة أربعة أسابيع لوضع خطط بشأن الكيفية التي ينوون بها إكمال موسم 2019/2020 […]

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