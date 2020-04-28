توزيع اكثر من 17 الف حصة اغاثية للنازحين شمالي البلاد

2020/04/28 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ان فرق العمل الميدانية وزعت خلال الايام الثلاثة الماضية ( 17176 ) حصة من المساعدات الاغاثية للعوائل النازحة في محافظات ( دهوك ، السليمانية وبعض مناطق سهل نينوى .) .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان ، ان فرق الوزارة […]

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