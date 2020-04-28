تراجع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14% في الأسواق الآسيوية

2020/04/28 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14% في الأسواق الآسيوية بعد أن بدأ صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.وهذا “النفط الخفيف الحلو” الذي يعتبر معيارياً في تسعير الخامات الأمريكية هوى بنسبة 14,8% في التداولات الإلكترونية، ليبلغ 10,88 دولاراً للبرميل، وذلك في خضمّ مخاوف المستثمرين المتعاظمة إزاء الفائض […]

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