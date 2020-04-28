2020/04/28 | 09:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 09:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).