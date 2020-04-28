مدير صحة الرصافة: الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ ولم يصل الى المرحلة الآمنة

2020/04/28 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، ان الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، مشيرا الى انه لم يصل الى المرحلة الآمنة”.وقال اﻟﺴﺎﻋﺪي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية وتابعته وكالة صدى , ان “الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ وﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ المرحلة اﻵﻣﻨﺔ”.واضاف ان “ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺼﺪر أﻋﺪاد

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