واشنطن بوست: نظام بن سلمان الأكثر قمعا في التاريخ السعودي الحديث

2020/04/28 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الثلاثاء، النظام السعودي الحالي الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان بأنه أكثر قمعا في التاريخ السعودي الحديث، فيما اشارت إلى أن استمرار الركود في الاقتصاد السعودي يظهر فشل استراتيجية بن سلمان.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، إن “النظام السعودي الحالي الذي يسيطر عليه ولي العهد محمد بن سلمانهو الأكثر […]

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