الكويت تنفي إصابة سجنائها بفيروس كورونا

2020/04/28 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة أي من نزلاء سجون البلاد العمومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المنتشر في أنحاء العالم.جاء ذلك في تغريدة على موقع “تويتر”، لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، مؤكدة أنها مجرد شائعة.وأرفقت الوكالة صورتين تشير الأولى إلى أن الإشاعة هي “إصابة 11 نزيلاً، في السجن العمومي 6، والمركزي 3، والنساء 2 بفيروس كورونا”.أما […]

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