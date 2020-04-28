خلية الازمة في البصرة توجه نداء للمواطنين

2020/04/28 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت خلية الازمة في البصرة، الثلاثاء، نداء للمواطنين بعدم التجمعات بمجالس التعزية والاعراس وغيرها.وذكر المكتب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “البصرة سجلت اعلى الإصابات بالفيروس في العراق وهي مستمرة”، داعيا الى “ضرورة التوقف عن التجمعات بمجالس التعزية والاعراس واي تجمعات أخرى”.ووجه المكتب نداءً إلى “كافة الفعاليات المجتمعية كرجال الدين والعشائر و نخب […]

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