2020/04/28 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عثورها على آلتي خياطة.. عائلة عراقية مقيمة في ألمانيا تعيش "مفاجأة" غير متوقعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 09:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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