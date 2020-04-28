بغداد.. بعد ان ضاقت ذرعاً بحياتها معه.. أمرأة تحرق زوجها

2020/04/28 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صدقت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، أقوال متهمة بجريمة قيامها بحرق زوجها في منطقة حي الجامعة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "قاضي التحقيق المختص بين أن المتهمة ذكرت في افادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة، حيث قامت بإحضار البنزين في الدار وحرقه بوجود زوجها في داخله بعد ان قامت بإخراج اولادها منه“.



من دون الاشارة ان كان الزوج توفي نتيجة الحادث

واضاف أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمة بالاعتراف وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ ب من قانون العقوبات العراقي.

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