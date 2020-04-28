2020/04/28 | 09:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفاء طفلة (8 سنوات) من الإصابة بكورونا في مدينة الطب ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 09:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء طفلة (8 سنوات) من الإصابة بكورونا في مدينة الطب ببغداد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء طفلة (8 سنوات) من الإصابة بكورونا في مدينة الطب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).