2020/04/28 | 09:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تطالب بسحب مشروع مستشفى سعة 400 سرير من شركة تركية أحيل قبل 9 سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 09:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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