2020/04/28 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 37 إصابة مؤكدة بكورونا في البصرة بسبب مجلس عزاء (وثيقة)

بغداد اليوم- متابعة

تحدثت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، عن تراجع لمعدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم مع ارتفاع في الوفيات خلال اليوم الماضي.

وذكرت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع حالات كورونا في

بغداد اليوم _ بغداد

حدد مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، د.رياض الحلفي، اليوم الاثنين، المناطق التي سيعتمد فيها اجراء الحظر الشامل وآلية تنفيذه، وذلك على خلفية تسجيلها اعدادا مرتفعة من الإصابات بكورونا.

وقال رياض الحلفي، في حد

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة الرصافة، الاثنين، تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم وتوزيعهما الجغرافي.

وأعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان، "تسجيل اصابتين جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم وكانت لامرأة ب

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