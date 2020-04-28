تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة أحرقت زوجها في بغداد

2020/04/28 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، أقوال متهمة أقدمت على إحراق زوجها في منطقة حي الجامعة بالعاصمة بغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي التحقيق المختص بين أن المتهمة ذكرت في افادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها، لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة، حيث قامت بإحضار البنزين في الدار وحرقه بوجود زوجها في داخله، بعد ما قامت بإخراج اولادها منه".

وأضاف البيان، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمة بالاعتراف وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ ب من قانون العقوبات العراقي".

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