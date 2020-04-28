العامري يلتقي معتمدي المرجعية في كربلاء لهذا السبب

2020/04/28 | 09:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري مؤخرا مدينة كربلاء المقدسة لاحتواء أزمة خروج ألوية العتبات المقدسة من الحشد الشعبي....

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