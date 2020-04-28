في البصرة.. كورونا ينقض على محلة صغيرة ويثير هلعاً

2020/04/28 | 09:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البصرة في الآونة الأخيرة تراجعاً في عدد الإصابات اليومية قبل أن يعاود المؤشر ارتفاعه مثلما هو الحال بالنسبة لعموم العراق - صورة: دائرة صحة البصرة

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