العمالة الفلسطينية بين مطرقة الاحتلال وسندان القطاع الخاص - مهند عبد الحميد

2020/04/28 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_عبد_الحميد يتصادف عيد العمال في الأول من أيار 2020، وقد أحلت جائحة «كورونا» بالعمال الفلسطينيين وبكل عمال العالم كارثة كبيرة وصادمة عنوانها توقف موارد نسبة كبيرة من العمال، وتهديد فيروس كورونا لحياتهم..



ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومات في البلدان المداهمة بالفيروس الى التباعد الاجتماعي، الا انها سمحت لفئات من العمال بمواصلة الانتاج دون ان توفر لهم شروط الوقاية الملائمة، ودون الاكتراث لاصابتهم، لطالما جرى الح ......





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