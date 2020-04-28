محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها في حي الجامعة

2020/04/28 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، أقوال متهمة بجريمة قيامها بحرق زوجها في منطقة حي الجامعة بالعاصمة بغداد.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قاضي التحقيق المختص بين أن المتهمة ذكرت في افادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة، حيث قامت بإحضار […]

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