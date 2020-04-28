المطلك: أميركا والسعودية دعمتا تحالف الإصلاح والحلبوسي لن يصبح زعيما للسنة

2020/04/28 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، الاثنين، ان امريكا والسعودية دعمتا تحالف الإصلاح والاعمار الذي تشكل بعد اعلان نتائج انتخابات 2018، فيما أشار إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لن يصبح زعيما للمكون السني.وقال المطلك في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، ان “السعودية وامريكا كانتا تتفقا مع مشروع تحالف الاصلاح، “مبينا ان “رئيس […]

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