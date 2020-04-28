ازمة البصرة تطالب المواطنين بعدم التجمع في مجالس الاعراس والتعازي

2020/04/28 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت خلية الازمة في البصرة، اليوم الثلاثاء، نداء للمواطنين بعدم التجمعات بمجالس التعزية والاعراس وغيرها.وذكر مكتب الخلية في بيان تلقته وكالة صدى، ان “البصرة سجلت اعلى الإصابات بالفيروس في العراق وهي مستمرة”، داعيا الى “ضرورة التوقف عن التجمعات بمجالس التعزية والاعراس واي تجمعات أخرى”.ووجه المكتب نداءً إلى “كافة الفعاليات المجتمعية كرجال الدين والعشائر

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