نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: المنحة المتواضعة لمن هم تحت خط الفقر لم تصلهم بسبب صعوبة التعامل مع الاستمارة الالكترونية

2020/04/28 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان صعوبة تعامل البسطاء مع الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمنحة المتواضعة ادى الى عدم استلامهم لها.وقال في تغريدة ان : الحكومة قررت منذ مايقرب من شهر منح حوالي 10 ملايين عراقي ممن هم تحت خط الفقر او من فقد عمله مبلغا قدره 30 الف دينار .واضاف اللامي انه

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