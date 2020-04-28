شمول 4 آلاف شخص برواتب الحماية الاجتماعية في كركوك


شمول 4 آلاف شخص برواتب الحماية الاجتماعية في كركوك
2020/04/28 | 09:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أعلنت دائرة الرعايةِ الاجتماعيةِ في كركوكَ، الثلاثاء، عن انجاز المسحَ الميداني لـ4000 شخص حصلت موافقة الوزارة على شمولهم براتب الرعاية الاجتماعية.

وقال مدير الدائرة واثق ياسين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الباحثين الاجتماعيين في دائرته انجزوا المسح الميداني لاربعة الاف شخص من بين 15 ألف متقدم للشمول برواتب الحماية الاجتماعية”، مشيرا الى ان […]

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